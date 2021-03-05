Osmaniye'de bir köy ve bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Osmaniye'de bir köy ve bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

05.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:18
Osmaniye'de bir köy ve bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'de bir köy ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de bir köy ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dereli köyü ile 7 Ocak Mahallesi'ndeki bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu köy ve apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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