Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

09.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:10
Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Karaguz köyünde pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca mahalleye giriş çıkışların 9 Şubat 2021 itibarıyla 10 gün sınırlandırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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