Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
09.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:10
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Karaguz köyünde pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca mahalleye giriş çıkışların 9 Şubat 2021 itibarıyla 10 gün sınırlandırıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek