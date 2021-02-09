Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Karaguz köyünde pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca mahalleye giriş çıkışların 9 Şubat 2021 itibarıyla 10 gün sınırlandırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek