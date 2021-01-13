Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

13.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:08
Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Dervişli köyünde 17 pozitif ve 24 temaslı vaka bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar köyde karantina uygulamasına ve köye giriş çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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