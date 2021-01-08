Osmaniye'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sakarcılık köyünde 14 pozitif vaka ve bunlarla temaslı 9 kişi tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner