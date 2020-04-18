Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Mecidiye köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA