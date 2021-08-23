Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu
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Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu

Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu.

Çaygeçit köyünde yaşayan Sadettin Hazar'dan (53) haber alamayan yakınları evine gitti.

Hazar'ın, evinin avlusunda hareketsiz yattığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Hazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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