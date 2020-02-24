Osmaniye'de bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

24.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:54

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Alınan bilgiye göre, Durdu Mehmet Kartal Bulvarı'nda zabıta memurları ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

Cop ve biber gazıyla kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleri, zor anlar yaşadı.

Polisin güçlükle ayırdığı kavgada, bazı vatandaşlar ve zabıtalar yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA