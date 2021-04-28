Bir evde sentetik uyuşturucu ve bunun yapımında kullanılan madde ele geçirildi
Osmaniye'de evde sentetik uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Osmaniye'de evde sentetik uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal edilip satıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Evde 2 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu, 730 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 3 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ile 409 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Bulunan maddeyle yaklaşık 40 kilogram sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi.
Ekiplerin, firari şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner