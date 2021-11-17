Osmaniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Tufanpaşa Mahallesi Park Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki G.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde hasar oluştu.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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