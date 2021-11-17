Osmaniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Osmaniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Tufanpaşa Mahallesi Park Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki G.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde hasar oluştu.

Osmaniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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