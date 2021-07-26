Osmaniye'de bir evde çalıntı eşyalar ele geçirildi
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Osmaniye'de bir evde çalıntı eşyalar ele geçirildi

Osmaniye'de bir evde çalıntı eşyalar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda çalıntı eşyalar bulundu.

Osmaniye'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda çalıntı eşyalar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen O.F'nin adresine operasyon düzenledi.

Evde, çok sayıda inşaat malzemesi ile 4 motosiklet aküsü, 7 otomobil teybi, 2 cep telefonu, hassas terazi ve sikke olduğu değerlendirilen 107 madeni para ele geçirildi.

Adreste bulunamayan şüpheli aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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