Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü
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Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü 620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca Köyü'nde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınında yaklaşık bin 500 hektar alan...

Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü

620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi

OSMANİYE - Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca Köyü'nde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınında yaklaşık bin 500 hektar alan yanarak küle döndü. 620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Merkeze bağlı Kazmaca Köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alan yayıldı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahallede tedbir amaçlı boşaltıldı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alındı. Yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangında bazı ev ve ahırlar ile hayvanlarda zarar gördü.

Geniş bir alana yayılarak büyüyen yangında yanan alanların bir kısmı drone ile havadan görüntülendi. Yanan ağaçlardan geriye sadece küllerin kaldığı ve birçok alanın yangından etkilendiği görüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangından etkilenen vatandaşlarında yaraları sarılmaya başlandı.

Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü
Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü
Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü
Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü
Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü
Osmaniye'de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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