Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı üzerinde bulunan bir emlakçıda meydana geldi. İddiaya göre, M.M. ile Ö.M. isimli şahıslar daha önceden aralarında husumet bulunan S.T.'nin iş yerine geldi. Aralarında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.M. ile Ö.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken iş yeri sahibi S.T. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturmanın deva ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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