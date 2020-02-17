Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

17.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:47
Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7017 Sokak'ta, A.A. ve S.A. ile C.B. ve B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.A. bıçakla C.B.'yi, A.A. ise B.A.'yı yaraladı. verilmesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, C.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve S.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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