Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı Düziçi ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada iş yeri sahibi yaralandı.

Düziçi ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada iş yeri sahibi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde Serbülent Okuşlu'nun sahibi olduğu giyim mağazasına gelen İ.H. ile Okuşlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H. yanında getirdiği bıçakla Okuşlu'yu kolundan yaraladı.

Yaralanan Okuşlu, özel araçla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken İ.H. kaçtı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA