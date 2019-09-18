Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı

18.09.2019 17:49

OSMANİYE'de, iki grup arasında, sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi, bacağından bıçaklanarak, yaralandı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından bıçaklanan 1 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, hemen hastaneye götürülürken, ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA