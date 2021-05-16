Osmaniye'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı

Osmaniye'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu 18 yaşındaki lise öğrencisi genç ağır yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu 18 yaşındaki lise öğrencisi genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Süper Ligde Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bahçe ilçesinde şampiyonluk kutlaması yapmak isteyenler otomobillerle konvoy oluşturdu. Silahların da ateşlendiği kutlamalarda Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 18 yaşındaki Kağan Keleş isimli genç birden kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gencin göğüs bölgesine kurşun isabet ettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Kağan Keleş, önce ambulansla Bahçe Devlet hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlatırken ağır yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 13:56:26. #1.14#

title