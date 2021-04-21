Osmaniye'de bebek arabası hırsızlığı kamerada
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Osmaniye'de bebek arabası hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de bebek arabası hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir apartmanda bulunan dairenin önünden bebek arabasını çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı.

Osmaniye'de bir apartmanda bulunan dairenin önünden bebek arabasını çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Nisan günü Alibekirli Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen hırsızlık olayında, dairesinin giriş kapısının önüne koyduğu bebek arabasının yerinde olmadığını fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İzlenen görüntülerden bebek arabasını M.Ö. isimli şahsın çaldığını belirleyen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şahsı kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de bebek arabası hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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