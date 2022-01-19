Osmaniye'de bazı köy okulları kar nedeniyle tatil edildi - Haberler
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Osmaniye'de bazı köy okulları kar nedeniyle tatil edildi

Osmaniye'de bazı köy okulları kar nedeniyle tatil edildi
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı yüzünden ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Bu nedenle Yoğunoluk, Koçlu, Kayasuyu, Yenigün ve İlbistanlı köylerindeki ilkokul ile ortaokullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini kaydeden Tapsız, bu okullarda taşımalı eğitimin de yapılmayacağını aktardı.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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