Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı
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Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı

Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli yakalandı, 60 sahte kimlik ele geçirildi.

25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:46
Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı

'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli yakalandı, 60 sahte kimlik ele geçirildi.

Osmaniye ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş 60 sahte kimlik ve yaklaşık 100 kişiye ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2,61 gram metamfetamin ve 64,9 gram toz esrar bulundu.

Başkalarının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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