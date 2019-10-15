Osmaniye'de Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

15.10.2019 15:57

Osmaniye'de engelli toplulukları ve öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleri ile Şehit Polis Emre Yalçın Anaokulu öğrencileri, harekata destek vermek için Türk bayraklarıyla yürüdü.

Mehteran takımının marşlarla eşlik ettiği yürüyüşte, öğrenciler temsili asker kıyafetleri giydi.

Merkezin Müdürü Rıfat Seki, Kadirli Kaymakamlığı önünde son bulan yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan savunmasında görev alan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA