Osmaniye'de balkondan düşen kadın öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
11.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:46
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'ndeki evinin balkonunda temizlik yapan İlkay Alaybeyoğlu (38), dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten bahçeye düştü.
Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Alaybeyoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA