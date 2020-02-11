Osmaniye'de balkondan düşen kadın öldü
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Osmaniye'de balkondan düşen kadın öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

11.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:46
Osmaniye'de balkondan düşen kadın öldü

'nin ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.


Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'ndeki evinin balkonunda temizlik yapan İlkay Alaybeyoğlu (38), dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten bahçeye düştü.


Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Alaybeyoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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