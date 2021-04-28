Osmaniye'de bakır kablo çalan iki şüpheli yakalandı
Osmaniye'de bir inşaattan bakır kablo çalan iki şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de bir inşaattan bakır kablo çalan iki şüpheli gözaltına alındı.
Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi'ndeki bir inşaattan bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.A. ve Ö.A. gözaltına alındı, çalınan kablolar sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner