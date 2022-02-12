Osmaniye'de bahçeden ve araçtan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de bahçeden ve araçtan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de bahçeden ve araçtan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, evin bahçesinden bakır kablo ve hurda malzeme ile araçtan cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, evin bahçesinden bakır kablo ve hurda malzeme ile araçtan cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenevler Mahallesi'nde bir evin bahçesinden bakır kablo ve hurda malzeme ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir araçtan cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen zanlılar M.A. ve H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Haberler

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