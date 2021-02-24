Osmaniye'de bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
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Osmaniye'de bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

24.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:14
Osmaniye'de bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de iki şüphelinin, bir evin bahçe kapısını sökerek el arabasıyla götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de iki şüphelinin, bir evin bahçe kapısını sökerek el arabasıyla götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir evin sahibi, bahçe kapısının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, şüpheliler H.G. ve G.G'nin bahçe kapısını yerinden söküp, daha sonra el arabasına koyarak götürdüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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