Osmaniye'de bağımlılıkla mücadele konferansı yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.

Bilim, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin el birliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirterek, okul müdürleri ve öğretmenlerin bu konuya duyarlı olmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk de bağımlılıkla mücadeleye ilişkin sunum yaptı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet