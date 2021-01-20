Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

20.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:08
Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Ahmet Cevdet Paşa salonunda Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantı, "Bağımlılıklarla Mücadele Sosyal ve Ekonomik Yaşamı Destekleme Projesi" tanıtımıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin gelecek açısından önemli olduğunu belirtti.

Projenin başarıyla uygulanması için tüm kamu kurumları olarak gayret gösterileceğini ifade eden Yılmaz, "Asıl mücadelemizi, gençlerimiz bağımlı olmadan eğitim yoluyla vermemiz gerekiyor, çocuklarımızı bağımlılık yapan maddeden uzak tutmamız önemlidir. Bunun için de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu projeye heyecanla, gayretle başladık inşallah en iyi şekilde sonuçlandıracağız. Proje, Türkiye'de ilk olacak, ülkemizin 81 vilayetinden madde bağımlılığından kurtulamayan kadınların bu merkezde bağımlılıklarından kurtulacağına inanıyorum. Hep beraber bu projeyi gerçekleştirirsek, başta Osmaniye olmak üzere ülkemizin her yanından madde bağımlılarına yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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