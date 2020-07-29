Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon toplantısı Osmaniye'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Osmaniye'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen toplantıda, uyuşturucuyla mücadelenin insanlığın korunması için önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, "Kurulumuzun etkin mücadele anlamında önemli görevler üstleneceğine ve yapacağı çalışmalar sayesinde önemli sonuçlar alabileceğimize inanıyorum." dedi.

Yılmaz, pandemi sürecinin devam ettiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ruh sağlığı birim sorumlusu psikolog Naci Menet'in, sunum yaptığı toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA