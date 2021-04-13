Osmaniye'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları
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Osmaniye'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

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Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlhan Duran'ın sunumuyla başladı.

Toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, madde bağımlığı ile mücadelede yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve alınacak kararlar görüşüldü.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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