Osmaniye'de babasının tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti
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Osmaniye'de babasının tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti

27.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:46
Osmaniye'de babasının tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 gün önce tartıştığı babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, baba tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 gün önce tartıştığı babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, baba tutuklandı.

Babası Z.K. (70) tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Z.K, tedaviye alındığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba Z.K ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadirli Yukarı Çiyarlı köyünde baba Z.K. ile oğlu Z.K arasında 24 Ocak'ta tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Z.K. tüfekle oğlunu vurarak ağır yaralamıştı.

Z.K. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, baba Z.K. ise jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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