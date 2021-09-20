Osmaniye'de ayak tenisi turnuvası düzenlendi
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Spor
Osmaniye'de Ayak Tenisi Federasyonu tarafından turnuva düzenlendi.
Osmaniye'de Ayak Tenisi Federasyonu tarafından turnuva düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait sentetik sahada düzenlenen turnuvada 10 takım mücadele etti.
Turnuva sonucunda birinci Osmaniye Gençlik, ikinci Cross Tekstil, üçüncü Samet Aybaba Spor Lisesi oldu.
Final maçları sonrasında dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verildi.
Başarılı takımların Adana'da yapılacak bölgesel şampiyonasına katılacağı öğrenildi.
AA / Ümit Kahrıman - Spor Haberleri