Osmaniye'de ayağından yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı
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Osmaniye'de ayağından yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı

17.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:34
Osmaniye'de ayağından yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı

Osmaniye'de vatandaşların ayağından yaralı ve bitkin halde buldukları çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Osmaniye'de vatandaşların ayağından yaralı ve bitkin halde buldukları çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyü kırsalında hayvan otlatan köylüler, yerde baygın yatan ayağından yaralı bir çakal buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri köye giderek yaralı çakalı Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Tedavisine başlanan çakalın, iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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