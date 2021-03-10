Osmaniye'de atık yağ ve akü yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
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Osmaniye'de atık yağ ve akü yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

10.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:57
Osmaniye'de atık yağ ve akü yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

Osmaniye'de, atık yağ ve akü yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Osmaniye'de, atık yağ ve akü yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Zeki Göçmen idaresindeki 02 HR 874 plakalı atık yağ ve akü yüklü tırın dorsesinde, Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyü Haran mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dorse ve tırda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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