Osmaniye'de asma kış ortasında üzüm verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de asma kış ortasında üzüm verdi

27.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:26
Osmaniye'de asma kış ortasında üzüm verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kış ortasında üzüm veren asma görenleri şaşırttı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kış ortasında üzüm veren asma görenleri şaşırttı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde, Hüseyin Karakuş'un evinin yanındaki asma meyve verdi.

Karakuş, yıllardır bahçesinde meyve ve üzüm yetiştirdiğini, ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Asmasındaki olgunlaşan üzümleri topladığını ifade eden Karakuş, "Tadı gayet güzel. Kış ortasında üzüm meyvesini dalında ilk defa gördüm. Bu duruma hayret ettim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Bağcılar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de asma kış ortasında üzüm verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:30:30. #1.16#
title