Osmaniye'de aşırı hız kaza getirdi: 3 yaralı
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Osmaniye'de aşırı hız kaza getirdi: 3 yaralı

Osmaniye Merkez Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de aşırı hız kaza getirdi: 3 yaralı
29.06.2020 02:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 03:10

Osmaniye Merkez Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında, Kuzey Çevre Yolu ile Kemal Satır Caddesinin birleştiği kavşakta kaza meydana geldi. Aşırı süratli olduğu ileri sürülen Furkan Öztürk yönetimindeki 80 ABL 787 plakalı araç, yol kenarındaki 80 LD 585 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkiyle iki araç yol kenarındaki kafenin bahçesine girdi. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiler. Öte yandan itfaiye ekipleri olası bir yangını önlemek için çarpan aracın ekü bağlantılarını söktü ve aracın motor kısmına su sıkarak soğutma yaptı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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