Osmaniye'de asayiş ve narkotik uygulamaları
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Osmaniye'de asayiş ve narkotik uygulamaları

Osmaniye'de asayiş ve narkotik uygulamaları
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamalarda yakalanan 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamalarda yakalanan 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen uygulamalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 2 kişiye de 1874 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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