Osmaniye'de asayiş ve narkotik uygulamaları
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Osmaniye'de asayiş ve narkotik uygulamaları

Osmaniye'de asayiş ve narkotik uygulamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ilçe genelinde bir hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 17 şahıs ise serbest bırakıldı.

Uygulamalar kapsamında 315 gram sentetik cannabinoid, 8,5 gram metamfetamin, 2 kök hint keneviri, 3 gram Afyon sakızı, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Ayrıca denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan 25 kişiye de toplamda 84 bin 506 lira idari cezası uygulandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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