Osmaniye'de, asayiş uygulamasında tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

30.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:00

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, iki ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı.



Aramalarda, üç kişinin üzerinde ve aracında, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve "kuru sıkı" tabir edilen tabanca ile bunlara ait 11 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA