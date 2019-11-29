Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirildi
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Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 3 silah ele geçirildi.

29.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:50
Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 3 silah ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünce şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet silah ve silaha ait 11 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Denetimlerde 198 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 5 araca ise 9 bin 541 lira ceza kesti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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