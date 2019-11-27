Osmaniye'de asayiş uygulaması

27.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:52

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir ruhsatsız tabanca ile 5 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.



Aramalarda, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 mermi, bir kişinin üzerinde de 5 gram esrar ele geçirildi.



Denetimlerde 193 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araca trafik yönünden 235 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA