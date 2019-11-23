Osmaniye'de asayiş uygulaması

23.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:04

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişi ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, bir araçta ruhsatsız "kurusıkı" tabir edilen tabanca, iki kişinin üzerinde de 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Denetimlerde 223 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 3 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı, bir araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA