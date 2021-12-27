Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kent genelinde yürütülen asayiş uygulamalarında yakalanan 127 şüpheliden 12'si tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kent genelinde yürütülen asayiş uygulamalarında yakalanan 127 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Aralık'ta kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı araç, 1,41 gram sentetik uyuşturucu, 126,39 gram esrar, 1,22 gram metamfetamin ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 127 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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