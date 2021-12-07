Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 10 adet silah ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan uygulamalarda 3'ü av tüfeği 7'si tabanca olmak üzere 10 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 29 Kasım 05 Aralık tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 93 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 25 adet 9mm tabanca fişeği, 18 adet kurusıkı tabanca fişeği, 29,19 gram metamfetamin ile 46 adet sentetik hap ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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