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Osmaniye'de asayiş uygulamaları

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında haklarında mahkemece yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında haklarında mahkemece yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 17-18 eylülde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 kişiden 4 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi de gözaltına alındı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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