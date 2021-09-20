Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında haklarında mahkemece yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 17-18 eylülde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 kişiden 4 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi de gözaltına alındı.