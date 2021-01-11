Osmaniye'de asayiş uygulamaları
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Osmaniye'de asayiş uygulamaları

11.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:58
Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon ve uygulamalarda ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 580 gram kannabionid, hassas terazi, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, üzerinde kartal figürü bulunan kolye ucu, taş malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 40 kişiye de 192 bin 614 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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