Osmaniye'de asayiş denetimlerinde yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Osmaniye'de asayiş denetimlerinde yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı

Osmaniye'de asayiş denetimlerinde yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Kadirli ilçesinde bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kadirli ilçesinde bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hafta boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.

Uygulamada 32,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 kenevir bitkisine ele geçirildi.

Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 163 kişiye toplam 154 bin 850 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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