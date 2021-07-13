Osmaniye'de asayiş denetimlerinde yakalanan 16 kişiden 3'ü tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş denetimlerinde yakalanan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş denetimlerinde yakalanan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde bir hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı,13 kişi serbest bırakıldı.

Uygulamada, 31 gram sentetik cannabinoid, kurusıkı tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 6 kişiye toplam 6 bin 474 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat