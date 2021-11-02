Osmaniye'de asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şüphelilere yönelik yapılan bir haftalık asayiş denetimde 12 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, nöbetçi sulh ceza hakimliğince kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uygulamada, 4,31 gram esrar, biri kurusıkı 2 tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi.

Osmaniye'de asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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