Osmaniye'de Asayiş

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından haziran ayında yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan 39 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haziran ayında yapılan yol kontrol ve aramaları sırasında yakalandı.





Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 7 adet tabanca mühimmatı, 11 av tüfeği, 44 adet av tüfeği mühimmatı, bin 540 kök hint keneviri ele geçirildi.



Yakalanan şüphelilerden 4'ünün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 35'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.