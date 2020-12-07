Osmaniye'de asayiş
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Osmaniye'de asayiş

07.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:24
Osmaniye'de asayiş

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 13 kişi gözaltına alındı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 13 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce geçtiğimiz hafta boyunca yapılan uygulamalarda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si savcılıkça, 1'i ise nöbetçi sulh ceza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamalarda aranması bulunan 1 zanlı yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 kişi de bulundu.

Yapılan ikamet, iş yeri, araç ve üst aramalarında 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 2 çalıntı motosiklet ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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