Osmaniye'de arpa hasadı başladı Osmaniye'de yılın ilk arpa hasadı başladı.

Osmaniye'de yılın ilk arpa hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yapılan hasat töreninde, kentte 39 bin 205 dekarda arpa, 436 bin 664 dekarda buğday ekimi yapıldığını söyledi.

Arpa ve buğdayda, 6 aylık emeğin sonucunda hasat zamanının geldiğini ifade eden Bulut, "İklimin olumsuz etkileri, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek yoğun emeklerle yetiştirilen, stratejik öneme sahip arpa ve buğday hasadından beklentimiz, dekara 500-600 kilogram." dedi.

Arpanın satış fiyatının kilogram başına 1,4 lira olduğunu belirten Bulut, arpanın ardından ikinci ürün olarak yer fıstığı ekimi yapılacağını kaydetti.

Kesmeburun'da 12 dekarda sertifikalı arpa eken çiftçi Ramiz Poyraz da emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA